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Ракурс
Призначення Зеленського: президент включив до РНБО Богдана і Пристайка, фото — Прямий

Зеленський включив до РНБО Богдана і Пристайка

15 лип 2019, 13:58
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Президент України Володимир Зеленський 15 липня змінив склад Ради національної безпеки та оборони.

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В указі № 520/2019, який сьогодні опублікували на сайті глави держави, йдеться про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський увів до складу РНБО очільника свого офісу Андрія Богдана, а також двох його заступників — Вадима Пристайка та Руслана Рябошапку.

Пристайко відповідає за міжнародні відносини, його кандидатуру Зеленський подав у Раду на посаду міністра закордонних справ, а Рябошапка відповідає за правовий блок і відносини президента із судами.

Крім того, до РНБО ввели також Владислав Бухарєва, голову Служби зовнішньої розвідки України та Ігоря Черкаського, голову Державної служби фінансового моніторингу України.

Джерело: Ракурс


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