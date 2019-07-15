Засідання у справі Януковича. Фото: Getty

https://racurs.ua/ua/n124310-rozglyad-apelyaciyi-yanukovycha-vidklaly-do-veresnya-oskilky-u-suddiv-period-vidpustok.html

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Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на 13 вересня.

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Розгляд апеляції був запланований на сьогодні, 15 липня, але не відбувся. Наступні судові засідання заплановані на 13, 23 та 30 вересня. Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення, передає «Інтерфакс-Україна».

Суд відклав розгляд справи на 13, 23 і 30 вересня, згідно з графіком, — заявив він.

За словами прокурора, тривала перерва в розгляді апеляції пов’язана з технічними причинами. Кравченко заявив, що у суддів період відпусток, а також не призначений запасний суддя.

Нагадаємо, у січні 2019 року Віктора Януковича засудили заочно до 13 років в’язниці за державну зраду. Після оголошення вироку захист Януковича подав п’ять апеляцій на вирок. У березні Апеляційний суд повернув справу Януковича в Оболонський райсуд для виправлення та роз’яснення.

У червні 2019 року суд розпочав розгляд апеляції і майже відразу оголосив перерву у засіданнях щодо апеляційного розгляду до 15 липня. Впродовж цього часу система автоматичного розподілу повинна було призначити запасного суддю.