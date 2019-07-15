В авіакатастрофі під Москвою розбилися льотчики, які навчали Путіна літати із журавлями. Фото: "Сноб"

https://racurs.ua/ua/n124309-v-aviakatastrofi-pid-moskvou-rozbylysya-lotchyky-yaki-navchaly-putina-litaty-iz-juravlyamy.html

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В авіакатастрофі під Москвою розбилися два льотчики, які в 2012 році навчали президента Російської Федерації Володимира Путіна літати з журавлями-стерхами, вирощеними в розпліднику.

Вчора на околицях підмосковного міста Солнечногорська під час жорсткої посадки вертольоту Robinson загинули пілоти Ігор Нікітін та Олег Чернігін. За фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу, яку кваліфікували як порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило смерть двох осіб, передає ТАСС.

Загиблий Нікітін був керівником російської федерації надлегкої авіації. Сім років тому на орнітологічній станції «Кушеват» він навчав Путіна літати на мотодельтаплані. Тоді глава РФ брав участь у пропагандистському проекті з порятунку журавлів-стерхів на Ямалі і зробив три польоти за штурвалом цього літального апарату, в якому вирощені в розпліднику птахи мали визнати ватажка журавлиного клину.

Другий льотчик, Чернігін, який минулої неділі теж загинув в авіакатастрофі, у 2012 році допомагав Нікітіну навчати Путіна літати на мотодельтаплані.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Володимира Путіна, президента РФ, обматюкав у прямому ефірі телеведучий грузинського каналу «Руставі-2» Георгій Габунія.