«Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення. Фото:

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Ціна природного газу для потреб населення в липні 2019 року буде знижена на 11,7% або 648 грн.

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НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для населення, що діятиме в липні. Про це 15 липня повідомила прес-служба компанії.

У «Нафтогазі» нагадали, що в липні ціна газу, яку продають газзбутам, визначена на рівні 4 тис. 905,67 грн за тис. куб. м. В цю ціну не входить податок на додану вартість та транспортні витрати. Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%. Як відомо, у червні ціну на газ для населення знизили на 436 грн, або на 7,3% порівняно з травнем.

Нафтовики відзначили, що кінцева ціна газу в областях залежатиме від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обласного чи міськгазу. У компанії наголосили, що постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав незаконною та необґрунтованою ціну на газ, яку 2,5 роки тому визначили постановою Кабінету міністрів № 315.