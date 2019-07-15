Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения. Фото:

Цена на газ для населения в июле будет снижена на 11,7% — «Нафтогаз»

15 июл 2019, 13:02
999

Цена природного газа для нужд населения в июле 2019 года будет снижена на 11,7% или 648 грн.

Loading...

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для населения, которая будет действовать в июле. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба компании.

В «Нафтогазе» напомнили, что в июле цена газа, которую продают газзбутам, определена на уровне 4 тыс. 905,67 грн за тыс. куб. м. В эту цену не входит налог на добавленную стоимость и транспортные расходы. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%. Как известно, в июне цену на газ для населения снизили на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем.

Нефтяники отметили, что конечная цена газа в областях будет зависеть от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего областного или горгаза. В компании отметили, что поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Напомним, Шестой апелляционный админсуд Киева признал незаконной и необоснованной цену на газ, которую 2,5 года назад определили постановлением Кабинета министров № 315.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кабмин компенсирует гражданам средства за разрушенное в результате российской агрессии жилье на Донбассе

Украинское правительство установило механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье. Предельный размер компенсации составит 300 тыс. грн

Новости Украины
12:29
Новости партнеров
Загрузка...