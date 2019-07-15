В авиакатастрофе под Москвой разбились летчики, обучавшие Путина летать с журавлями. Фото: "Сноб"

https://racurs.ua/n124309-v-aviakatastrofe-pod-moskvoy-razbilis-letchiki-obuchavshie-putina-letat-s-juravlyami.html

Ракурс

В авиакатастрофе под Москвой разбились два летчика, которые в 2012 году учили президента Российской Федерации Владимира Путина летать с журавлями-стерхами, выращенными в питомнике.

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Вчера в окрестностях подмосковного города Солнечногорска во время жесткой посадки вертолета Robinson погибли пилоты Игорь Никитин и Олег Чернигин. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, которое квалифицировали как нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух человек, передает ТАСС.

Погибший Никитин был руководителем российской федерации сверхлегкой авиации. Семь лет назад на орнитологической станции «Кушеват» он учил Путина летать на мотодельтаплане. Тогда глава РФ принимал участие в пропагандистском проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале и сделал три полета за штурвалом этого летательного аппарата, в котором выращенные в питомнике птицы должны были признать вожака журавлиного клина.

Второй летчик, Чернигин, который в минувшее воскресенье также погиб в авиакатастрофе, в 2012 году помогал Никитину учить Путина летать на мотодельтаплане.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Владимира Путина, президента РФ, и его покойную мать обматерил в прямом эфире телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния.