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Заседание по делу Януковича. Фото: Getty

Рассмотрение апелляции Януковича отложили до сентября, поскольку у судей период отпусков

15 июл 2019, 13:40
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Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 сентября.

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Рассмотрение апелляции было запланировано на сегодня, 15 июля, но не состоялось. Следующие судебные заседания запланированы на 13, 23 и 30 сентября. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко, который представляет сторону обвинения, передает «Интерфакс-Украина».

Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику, — заявил он.

По словам прокурора, длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. Кравченко заявил, что у судей период отпусков, а также не назначен запасной судья.

Напомним, в январе 2019 года Виктора Януковича приговорили заочно к 13 годам тюрьмы за государственную измену. После оглашения приговора защита Януковича подала пять апелляций на приговор. В марте Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения.

В июне 2019 года суд начал рассмотрение апелляции и почти сразу объявил перерыв в заседаниях по апелляционному рассмотрению до 15 июля. В течение этого времени система автоматического распределения должна была назначить запасного судью.


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