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Ракурс
Назначения Зеленского: президент включил в состав СНБО Богдана и Пристайко, фото — Прямой

Зеленский включил в состав СНБО Богдана и Пристайко

15 июл 2019, 13:58
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

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В указе № 520/2019, который сегодня опубликовали на сайте главы государства, сообщается об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский ввел в состав СНБО главу своего офиса Андрея Богдана, а также двух его заместителей — Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Пристайко отвечает за международные отношения, его кандидатуру Зеленский подал в Раду на должность министра иностранных дел, а Рябошапка отвечает за правовой блок и отношения президента с судами.

Кроме того, в СНБО ввели также Владислава Бухарева, председателя Службы внешней разведки Украины и Игоря Черкасского, председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Источник: Ракурс


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