Зеленский включил в состав СНБО Богдана и Пристайкоhttps://racurs.ua/n124311-zelenskiy-vkluchil-v-sostav-snbo-bogdana-i-pristayko.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.
В указе № 520/2019, который сегодня опубликовали на сайте главы государства, сообщается об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский ввел в состав СНБО главу своего офиса Андрея Богдана, а также двух его заместителей — Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Пристайко отвечает за международные отношения, его кандидатуру Зеленский подал в Раду на должность министра иностранных дел, а Рябошапка отвечает за правовой блок и отношения президента с судами.
Кроме того, в СНБО ввели также Владислава Бухарева, председателя Службы внешней разведки Украины и Игоря Черкасского, председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины.