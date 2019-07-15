Освобождение заложников: украинский и российский омбудсмены встречаются в Киеве

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Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова настроена поддерживать диалог с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Об этом она заявила во время их встречи в Киеве 15 июля.

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В понедельник омбудсмен Москалькова прибыла в Киев на судебное заседание в деле журналиста Кирилла Вышинского.

Надеюсь, что вы приехали с хорошими новостями и за хорошими новостями, — поздравила Денисова коллегу из Москвы. Очень хорошо, что состоялся разговор между президентами и мы с вам действуем в фарватере этого курса, — заявила в начале разговора Москалькова, намекая на телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе.

Журналист Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке террористов ДНР-ЛНР и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В начале месяца Подольский районный суд Киева объявил в заседании перерыв до 15 июля в связи с тем, что прокуроры не были к нему готовы. Суд состоится сегодня в 16.15.