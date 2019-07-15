Штормовое предупреждение объявили в Украине 15 июля. Фото: KudaGo.com

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Ракурс

Штормовое предупреждение объявлено в Украине сегодня, 15 июля. Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий — в некоторых областях страны ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы.

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Сегодня днем непогода придет в северные и большинство центральных областей Украины. Об этом информирует украинский Гидрометцентр.

Так, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15−20 м/с.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Небезопасные погодные условия синоптики прогнозируют в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что вчера синоптики прогнозировали дождливую погоду с грозами в большинстве областей Украины. По сообщению Гидрометцентра, температура воздуха сегодня не поднимется выше 26°.