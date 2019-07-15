Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Штормовое предупреждение объявили в Украине 15 июля. Фото: KudaGo.com

Штормовое предупреждение объявили в Украине 15 июля (КАРТА)

15 июл 2019, 12:40
999

Штормовое предупреждение объявлено в Украине сегодня, 15 июля. Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий — в некоторых областях страны ожидаются сильные дожди, грозы и шквалы.

Loading...

Сегодня днем непогода придет в северные и большинство центральных областей Украины. Об этом информирует украинский Гидрометцентр.

Так, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15−20 м/с.

Штормовое предупреждение в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Небезопасные погодные условия синоптики прогнозируют в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что вчера синоптики прогнозировали дождливую погоду с грозами в большинстве областей Украины. По сообщению Гидрометцентра, температура воздуха сегодня не поднимется выше 26°.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кабмин компенсирует гражданам средства за разрушенное в результате российской агрессии жилье на Донбассе

Украинское правительство установило механизм денежной компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации частное жилье. Предельный размер компенсации составит 300 тыс. грн

Новости Украины
12:29
Новости партнеров
Загрузка...