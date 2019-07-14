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Погода в Украине 15 июля: грозы и дожди обещают синоптики. Фото: YouTube
Погода в Украине 15 июля: грозы и дожди обещают синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n124276-pogoda-v-ukraine-15-iulya-grozy-i-dojdi-obeschaut-sinoptiki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 15 июля принесет грозы и дожди в большинство областей. Температура воздуха немного снизится. Солнце и тепло будут радовать только жителей восточных и части южных областей.
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Температура воздуха ночью составит 9−16°, а днем прогреется до 20−26°. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 15 июля ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем — 21−23°.
Во Львове в течение следующих суток дожди, возможна гроза. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 21−23°.
В Одессе 15 июля прогнозируется дожди и грозы. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем поднимется до 24−26°.
В Днепре в понедельник метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью температура составит 12−14°, днем — 23−25°.
В Харькове 15 июля синоптики осадков не прогнозируют. Ожидается теплая и солнечная погода. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 23−25°.
На Закарпатье ночью и днем ожидается дождь и гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем - 22−24°.
Геомагнитная обстановка в Киеве 15 июля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения ночью и после 15.00.
Прогноз на июль сделали синоптики. Метеорологи предупредили о грозах и засуху.
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