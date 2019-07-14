Погода в Украине 15 июля: грозы и дожди обещают синоптики. Фото: YouTube

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Погода в Украине 15 июля принесет грозы и дожди в большинство областей. Температура воздуха немного снизится. Солнце и тепло будут радовать только жителей восточных и части южных областей.

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Температура воздуха ночью составит 9−16°, а днем ​​прогреется до 20−26°. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 15 июля ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем — 21−23°.

Во Львове в течение следующих суток дожди, возможна гроза. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем — 21−23°.

В Одессе 15 июля прогнозируется дожди и грозы. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем ​​поднимется до 24−26°.

В Днепре в понедельник метеорологи осадков не прогнозируют. Ночью температура составит 12−14°, днем — 23−25​​°.

В Харькове 15 июля синоптики осадков не прогнозируют. Ожидается теплая и солнечная погода. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 23−25​​°.

На Закарпатье ночью и днем ​​ожидается дождь и гроза. Ночью температура составит 10−12°, днем ​​- 22−24°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 июля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения ночью и после 15.00.

Прогноз на июль сделали синоптики. Метеорологи предупредили о грозах и засуху.