В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: ГСЧС

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В Харькове маршрутный автобус «Богдан» загорелся во время движения. Инцидент произошел накануне в маршрутке сообщением «Центральный рынок -Лысая гора».

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Во время чрезвычайной ситуации в транспортном средстве находились пассажиры. Водитель автобуса быстро вывел пассажиров из маршрутки и пытался самостоятельно потушить пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Все попытки водителя потушить пламя оказались тщетными. На место пожара выехали два отделения пожарных на автоцистернах.

На момент прибытия оказалось, что в транспортном средстве уже горел моторный отсек, а в салоне пламя охватило площадь около 10 кв. м.

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины пожара.

Как ранее сообщалось, в марте в Запорожье в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2.