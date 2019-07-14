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В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: ГСЧС
В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами (ФОТО)https://racurs.ua/n124275-v-harkove-zagorelas-marshrutka-s-passajirami-foto.htmlРакурс
В Харькове маршрутный автобус «Богдан» загорелся во время движения. Инцидент произошел накануне в маршрутке сообщением «Центральный рынок -Лысая гора».
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Во время чрезвычайной ситуации в транспортном средстве находились пассажиры. Водитель автобуса быстро вывел пассажиров из маршрутки и пытался самостоятельно потушить пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Все попытки водителя потушить пламя оказались тщетными. На место пожара выехали два отделения пожарных на автоцистернах.
На момент прибытия оказалось, что в транспортном средстве уже горел моторный отсек, а в салоне пламя охватило площадь около 10 кв. м.
В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины пожара.
Как ранее сообщалось, в марте в Запорожье в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2.
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