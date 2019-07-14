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Ракурс
В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: ГСЧС

В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами (ФОТО)

14 июл 2019, 13:04
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В Харькове маршрутный автобус «Богдан» загорелся во время движения. Инцидент произошел накануне в маршрутке сообщением «Центральный рынок -Лысая гора».

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Во время чрезвычайной ситуации в транспортном средстве находились пассажиры. Водитель автобуса быстро вывел пассажиров из маршрутки и пытался самостоятельно потушить пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: ГСЧС

Все попытки водителя потушить пламя оказались тщетными. На место пожара выехали два отделения пожарных на автоцистернах.

На момент прибытия оказалось, что в транспортном средстве уже горел моторный отсек, а в салоне пламя охватило площадь около 10 кв. м.

В Харькове загорелась маршрутка с пассажирами. Фото: ГСЧС

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины пожара.

Как ранее сообщалось, в марте в Запорожье в пассажирскую маршрутку врезался внедорожник Hummer H2.

Источник: Ракурс


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