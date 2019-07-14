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Ракурс
У Харкові загорілась маршрутка з пасажирами. Фото: ДСНС

У Харкові загорілась маршрутка з пасажирами (ФОТО)

14 лип 2019, 13:04
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У Харкові маршрутний автобус «Богдан» загорівся під час руху. Інцидент трапився напередодні у маршрутці сполученням «Центральний ринок — Лиса гора».

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Під час надзвичайної ситуації у транспортному засобі перебували пасажири. Водій автобусу швидко вивів пасажирів з маршрутки та намагався самотужки загасити пожежу. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

У Харкові загорілась маршрутка з пасажирами. Фото: ДСНС

Усі спроби водія загасити полум’я виявились марними. На місце пожежі виїхали два відділення пожежників на автоцистернах.

На момент прибуття виявилось, що у транспортному засобі вже горів моторний відсік, а у салоні полум’я охопило площу близько 10 кв. м.

У Харкові загорілась маршрутка з пасажирами. Фото: ДСНС

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини пожежі.

Як раніше повідомлялося, у березні у Запоріжжі в пасажирську маршрутку врізався позашляховик Hummer H2.

Джерело: Ракурс


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