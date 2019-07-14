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Власов написал заявление на увольнение
Власов написал заявление на увольнение (ФОТО)https://racurs.ua/n124274-vlasov-napisal-zayavlenie-na-uvolnenie-foto.htmlРакурс
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ДФС) Александр Власов увольняется. Соответствующее заявление он написал сегодня.
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Заявление об увольнении Власов планирует передать в Кабинет министров завтра. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Власов заявил, что решил уволиться из-за президента Украины Владимира Зеленского, которого уважает как Верховного Главнокомандующего и гаранта Конституции, чтобы сдержать слово офицера.
Как ранее сообщал «Ракурс», накануне 13 июля Зеленский от время рабочего визита в Одессу попросил Власова написать заявление на увольнение, так как тот не выполнил требование президента и не уволил руководителей четырех областных таможен.
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