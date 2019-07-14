Власов написав заяву на звільнення. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n124274-vlasov-napysav-zayavu-na-zvilnennya-foto-video.html

Ракурс

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов звільняється. Відповідну заяву він написав сьогодні.

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Заяву про звільнення Власов планує передати до Кабінету міністрів завтра. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Власов заявив, що вирішив звільнитися через президента України Володимира Зеленського, якого поважає як Верховного Головнокомандувача та гаранта Конституції, щоб стримати слово офіцера.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні 13 липня Зеленський від час робочого візиту до Одеси попросив Власова написати заяву на звільнення, так як той не виконав вимогу президента та не звільнив очільників чотирьох обласних митниць.