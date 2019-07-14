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Ракурс
Власов написав заяву на звільнення. Фото: Гордон

Власов написав заяву на звільнення (ФОТО, ВІДЕО)

14 лип 2019, 12:34
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Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов звільняється. Відповідну заяву він написав сьогодні.

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Заяву про звільнення Власов планує передати до Кабінету міністрів завтра. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Заява Власова на звільнення. Фото: Facebook

Власов заявив, що вирішив звільнитися через президента України Володимира Зеленського, якого поважає як Верховного Головнокомандувача та гаранта Конституції, щоб стримати слово офіцера.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні 13 липня Зеленський від час робочого візиту до Одеси попросив Власова написати заяву на звільнення, так як той не виконав вимогу президента та не звільнив очільників чотирьох обласних митниць.

Джерело: Ракурс


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