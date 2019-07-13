Зеленський в Одесі змусив піти у відставку в.о. голови Фіскальної служби, фото — ОП

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Ракурс

Під час робочої поїздки до Одеси 12 липня президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

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Інцидент стався під час наради в морському торговельному порту. Спочатку президент поцікавився, чому на нараду не прийшов керівник Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» Ігор Ткачук. У відповідь він почув, що той перебуває у відпустці. Тоді глава держави нагадав Власову про його обіцянку звільнити усіх неефективних керівників, яку чиновник задекларував колис у Фейсбук.

Власов почав пояснювати ситуацію, але Зеленський його перебив і запропонував самому негайно піти у відставку, оскільки «він всіх нас за ідіотів має".

Я вам сказав звільнити всіх неефективних співробітників, ви у Фейсбуці написали, що звільняєте їх, а насправді — відправили у відпустку, — заявив Зеленський.

Після цих слів Власов пообіцяв сьогодні ж написати заяву на звільнення.

У суботу під час візиту до Дніпра Зеленський «вибив» із мера міста Філатова обіцянку піти у відставку, якщо він не відкриє до 14 вересня новий міст.

Минулого тижня у Борисполі президент вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради, звинувативши його у розбоях.

Крім того, глава держави передав у Раду законопроект про посилення норм люстрації в країні.