Зеленський у Дніпрі зобов’язав мера піти у відставку, якщо той не добудує міст до вересня. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124217-zelenskyy-u-dnipri-zobov-yazav-mera-pity-u-vidstavku-yakscho-toy-ne-dobuduie-mist-do-veresnya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпровської області зустрівся з міським головою Дніпра Борисом Філатова. Зеленський заявив, що Філатов має завершити будівництво моста до 14 вересня (День міста у Дніпрі).

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Якщо Філатов не впорається, він має написати заяву про звільнення та піти з посади. Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Зеленський особисто приїде перевірити роботу та першим проїде по новому мосту на КАМАЗі. Про це повідомляється у прес-службі президента.

Під час візиту Зеленський також зазначив, що держава допоможе Дніпру у реконструюванні аеропорту. Там необхідно побудувати нову смугу на місці старої.

На будівництво потрібно близько 1,5−2 роки и 2,9 млрд грн. Тендер на розробку проекту планують провести наступного тижня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський напередодні під час візиту до Борисполя посперечався з мером Анатолієм Федорчуком через фекалії в місцевому озері.