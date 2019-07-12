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Зеленський у Дніпрі зобов’язав мера піти у відставку, якщо той не добудує міст до вересня. Фото: прес-служба президента

Зеленський у Дніпрі зобов’язав мера піти у відставку, якщо той не добудує міст до вересня (ФОТО, ВІДЕО)

12 лип 2019, 14:54
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпровської області зустрівся з міським головою Дніпра Борисом Філатова. Зеленський заявив, що Філатов має завершити будівництво моста до 14 вересня (День міста у Дніпрі).

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Якщо Філатов не впорається, він має написати заяву про звільнення та піти з посади. Голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Зеленський особисто приїде перевірити роботу та першим проїде по новому мосту на КАМАЗі. Про це повідомляється у прес-службі президента.

Зеленський у Дніпрі. Фото: прес-служба президента

Під час візиту Зеленський також зазначив, що держава допоможе Дніпру у реконструюванні аеропорту. Там необхідно побудувати нову смугу на місці старої.

На будівництво потрібно близько 1,5−2 роки и 2,9 млрд грн. Тендер на розробку проекту планують провести наступного тижня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський напередодні під час візиту до Борисполя посперечався з мером Анатолієм Федорчуком через фекалії в місцевому озері.

Джерело: Ракурс


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