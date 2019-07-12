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Зеленский в Днепре обязал мэра уйти в отставку, если тот не достроит мост до сентября. Фото: прес-служба президента

Зеленский в Днепре обязал мэра уйти в отставку, если тот не достроит мост до сентября (ФОТО, ВИДЕО)

12 июл 2019, 14:54
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепровскую область встретился с мэром Днепра Борисом Филатовым. Зеленский заявил, что Филатов должен завершить строительство моста до 14 сентября (День города в Днепре).

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Если Филатов не справится, он должен написать заявление об увольнении и уйти с должности. Председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский лично приедет проверить работу и первым проедет по новому мосту на КАМАЗе. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

Зеленский в Днепре. Фото: пресс-служба президента

Во время визита Зеленский также отметил, что государство поможет Днепру в реконструкции аэропорта. Там необходимо построить новую полосу на месте старой.

На строительство требуется около 1,5−2 лет и 2,9 млрд грн. Тендер на разработку проекта планируют провести на следующей неделе.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский накануне во время визита в Борисполь поспорил с мэром Анатолием Федорчуком из-за фекалий в местном озере.

Источник: Ракурс


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