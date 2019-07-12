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Ракурс
Канадский самолет совершил экстренную посадку: пострадали 37 человек. Фото: Skyscanner

Канадский самолет совершил экстренную посадку: пострадали 37 человек (ФОТО, ВИДЕО)

12 июл 2019, 14:00
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Зона турбулентности над Тихим океаном отправила 37 пассажиров самолета Air Canada на консультацию к врачам. Девять человек получили тяжелые травмы, 21 человек пожаловался на незначительные травмы, а семеро пострадавших отказались от госпитализации.

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Среди пострадавших также оказались две стюардессы. Причиной стало неожиданное попадание в зону турбулентности: когда самолет резко нырнул вниз, всех не пристегнутых пассажиров выбросило из кресел. Об этом сообщает Ctv News.

Экстренная посадка и зона турбулентности: пострадали 37 пассажиров Air Canada. Фото: Instagram/sam_rattanasone

Большинство пострадавших получили травмы спины и шеи, но часть пассажиров пожаловалась на ушибы и порезы головы. Всех пострадавших осмотрели медики Гонолулу, ведь самолет совершил экстренную посадку на Гавайях.

Всех пострадавших уже выписали и разместили в местных гостиницах. Перед возобновлением полетов самолет должен пройти специальный осмотр.

Отметим, что на борту самолета, которые летел из Ванкувера в Австралию находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля из пассажирского самолета Kenya Airways над Лондоном выпал человек.


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