Канадський літак здійснив екстрену посадку: постраждали 37 осіб. Фото: Skyscanner

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Ракурс

Зона турбулентності над Тихим океаном відправила 37 пасажирів літака Air Canada на консультацію до лікарів. Дев’ятеро осіб отримали важкі травми, 21 особа поскаржилась на незначні травми, а семеро постраждалих відмовилися від госпіталізації.

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Серед постраждалих також виявилися дві стюардеси. Причиною стало несподіване потрапляння в зону турбулентності: коли літак різко пірнув вниз, всіх не пристебнутих пасажирів викинуло з крісел. Про це повідомляє Ctv News.

Більшість постраждалих отримали травми спини і шиї, але частина пасажирів поскаржилася на удари і порізи голови. Всіх постраждалих оглянули медики Гонолулу, адже літак здійснив екстрену посадку на Гаваях.

Всіх постраждалих вже виписали і розмістили в місцевих готелях. Перед відновленням польотів літак повинен пройти спеціальне обстеження.

Зазначимо, що на борту літака, які летів з Ванкувера до Австралії перебували 269 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку липня з пасажирського літака Kenya Airways над Лондоном випав чоловік.