Зеленский в Одессе заставил уйти в отставку и.о. председателя Фискальной службы, фото — ОП

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Во время рабочей поездки в Одессу 13 июля президент Украины Владимир Зеленский со словами «Вы нас здесь всех и меня за идиотов принимаете?» заставил написать заявление об увольнении исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

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Инцидент произошел во время совещания в морском торговом порту. Сначала президент поинтересовался, почему на совещание не пришел руководитель Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Игорь Ткачук. В ответ он услышал, что тот находится в отпуске. Тогда глава государства напомнил Власову о его обещании уволить всех неэффективных руководителей, которое чиновник задекларировал в Фейсбук.

Власов начал объяснять ситуацию, но Зеленский его перебил и предложил самому немедленно уйти в отставку, поскольку тот «всех нас за идиотов принимает».

Я вам сказал уволить всех неэффективных сотрудников, вы в Фейсбуке написали, что увольняете их, а на самом деле — отправили в отпуск, — заявил Зеленский.

После этих слов Власов пообещал сегодня же написать заявление на свое увольнение.

В субботу во время визита в Днепр Зеленский «выбил» из мэра города Филатова обещание уйти в отставку, если он не откроет до 14 сентября новый мост. На прошлой неделе в Борисполе президент выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета, обвинив его в разбое.

Кроме того, глава государства передал в Раду законопроект об усилении норм люстрации в стране.