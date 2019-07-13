Взрыв на Ровенщине: дети погибли, когда открывали сейф своего дедушки

https://racurs.ua/n124254-vzryv-na-rovenschine-deti-pogibli-kogda-otkryvali-seyf-svoego-dedushki.html

Ракурс

На Ровенщине в результате взрыва погибли двое малолетних детей, пришедших во двор своего дедушки. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Loading...

В полицию 13 июля в 12.00 поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, что в поселке Смыга Дубенского района они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Предполагают, что взрыв произошел при попытке открытия сейфа, который был в хозяйственной постройке.

Известно, что мужчина часто собирал металлолом и привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами. Взрыв также повредил окна и двери здания.

Напомним, что 1 июля на детской площадке в поселке близ Днепра прогремел мощный взрыв, в результате чего ранения получили шестеро детей.