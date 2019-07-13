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Ракурс
Взрыв на Ровенщине: дети погибли, когда открывали сейф своего дедушки

Взрыв на Ровенщине: дети погибли, когда открывали сейф своего дедушки

13 июл 2019, 15:44
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На Ровенщине в результате взрыва погибли двое малолетних детей, пришедших во двор своего дедушки. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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В полицию 13 июля в 12.00 поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, что в поселке Смыга Дубенского района они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Предполагают, что взрыв произошел при попытке открытия сейфа, который был в хозяйственной постройке.

Известно, что мужчина часто собирал металлолом и привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами. Взрыв также повредил окна и двери здания.

Напомним, что 1 июля на детской площадке в поселке близ Днепра прогремел мощный взрыв, в результате чего ранения получили шестеро детей.

Источник: Ракурс


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