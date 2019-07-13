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Вибух на Рівненщині: діти загинули, коли відкривали сейф свого дідуся
Вибух на Рівненщині: діти загинули, коли відкривали сейф свого дідусяhttps://racurs.ua/ua/n124254-vybuh-na-rivnenschyni-dity-zagynuly-koly-vidkryvaly-seyf-svogo-didusya.htmlРакурс
На Рівненщині внаслідок вибуху загинули двоє малолітніх дітей, які прийшли на подвір’я свого дідуся. Про це повідомили у Національній поліції.
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До поліції 13 липня о 12.00 надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги, що у селищі Смига Дубенського району вони констатували смерть хлопчика та дівчинки внаслідок вибуху.
Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався у підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя Смиги. 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, онуки чоловіка, які проживали у будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той момент вдома не було. Припускають, що вибух стався при спробі відкриття сейфу, який був у господарчій будівлі.
Відомо, що чоловік часто збирав металобрухт і притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами або боєприпасами. Вибух також пошкодив вікна і двері будівлі.
Нагадаємо, що 1 липня на дитячому майданчику у селищі поблизу Дніпра пролунав потужний вибух, внаслідок чого поранення отримали шестеро дітей.
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