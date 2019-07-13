Теракт біля каналу Медведчука: з’явилося відео пострілу, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124253-terakt-bilya-kanalu-medvedchuka-z-yavylosya-video-postrilu.html

Ракурс

З’явилося відео пострілу із гранатомета по будівлі телеканалу «112 Україна». Кадри взяті із камер спостереження телеканалу, офіс якого розміщено у Києві на вулиці Дегтярівській.

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У столиці триває план «Сирена», мета якого встановити місцезнаходження злочинця, який вночі здійснив постріл із ручного гранатомета по телеканалу. Поліція шукає двох невідомих на автомобілі невстановленої марки. На місці події працюють чималі сили правоохоронців.

Нагадаємо, що по телеканалу, який близький до українського політика Віктора Медведчука, стріляли сьогодні вночі. Постраждалих внаслідок теракту (так цю подію кваліфікувала Нацполіція) немає.

Сьогодні поблизу каналу мала відбутися акція протесту щодо показу в ефірі «112 Україна» документального фільму режисера Олівера Стоуна, у якому Віктор Медведчук за посередництвом президента РФ Путіна викладає власну версію подій в Україні після 2014 року.