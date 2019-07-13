Телеканал «112 Україна» обстріляли з гранатомета, фото: Національна поліція

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Сьогодні вночі в Києві пострілом з гранатомета влучили в фасад будівлі на вулиці Дегтярівський у Шевченківському районі столиці, в котрій розташований телеканал «112 Україна».

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Цей інцидент правоохоронці кваліфікують як терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу). Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення про вибух, який чули місцеві мешканці, надійшло до поліції о 3.40.

Прибувши на місце інциденту правоохоронці побачили, що фасад будівлі було пошкоджено. Згодом був виявлений відстріляний тубус гранатомета. Його направлять на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб та мотиви скоєння цього злочину. Згодом зібрані матеріали будуть передані Службі безпеки України.

Внаслідок інциденту постраждалих немає.

За відомостями видання «Інформатор», двоє зловмисників вночі під’їхали до будівлі телеканалу на автомобілі. Після здійснення пострілу вони зникли в невідомому напрямку. У стіні будівлі є отвір від пострілу, вибух розкидав по тротуару та проїжджій частині дороги фрагменти вивіски з емблемою.

Вчора співробітники телеканалу «112 Україна» опублікували звернення до правоохоронних органів та дипломатичних установ, в котрому заявили, що на їхню адресу лунають погрози з боку радикалів.

Нагадаємо, торік у Києві пострілом із гранатомета влучили у будівлю ритуального бюро, розташованого поблизу Байкового кладовища. Тоді снаряд застряг у стіні й не вибухнув.