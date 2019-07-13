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Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: Национальная полиция

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2019, 09:39
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Сегодня ночью в Киеве выстрелом из гранатомета попали в фасад здания на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы, в котором расположен телеканал «112 Украина».

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Этот инцидент правоохранители квалифицируют как террористический акт (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что сообщение о взрыве, который слышали местные жители, поступило в полицию в 3.40.

Прибыв на место инцидента правоохранители увидели, что фасад здания был поврежден. Впоследствии был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета. Его направят на проведение экспертизы.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных лиц и мотивы совершения этого преступления. Впоследствии собранные материалы будут переданы Службе безопасности Украины.

В результате инцидента пострадавших нет.

По сведениям издания «Информатор», двое злоумышленников ночью подъехали к зданию телеканала на автомобиле. После совершения выстрела они исчезли в неизвестном направлении. В стене здания имеется отверстие от выстрела, взрыв разбросал по тротуару и проезжей части дороги фрагменты вывески с эмблемой.

Вчера сотрудники телеканала «112 Украина» опубликовали обращение в правоохранительные органы и дипломатические учреждения, в котором заявили, что в их адрес звучат угрозы со стороны радикалов.

Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: Национальная полиция

Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: Национальная полиция

Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: Национальная полиция

Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: «Информатор»

Телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета, фото: «112 Украина»

Напомним, в прошлом году в Киеве выстрелом из гранатомета попали в здание ритуального бюро, расположенного вблизи Байкового кладбища. Тогда снаряд застрял в стене и не взорвался.


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Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета (ФОТО, ВИДЕО)

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