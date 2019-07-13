Расширение люстрации: экс-посол США в Украине прокомментировал инициативу Зеленского

Стивен Пайфер, фото: 112.international

https://racurs.ua/n124241-rasshirenie-lustracii-eks-posol-ssha-v-ukraine-prokommentiroval-iniciativu-zelenskogo.html

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Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер прокомментировал недавнюю инициативу нового президента Украины Владимира Зеленского о расширении перечня лиц, попадающих под люстрацию.

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Пайфер в своем Твиттере отметил, что он согласен с оценкой, которую дали законопроекту Зеленского послы стран «Большой семерки» (G7).

Послы G7 правы. Законопроект президента Зеленского относительно люстрации является чрезмерным, — считает Пайфер.

Пайфер был назначен послом США в Украине в ноябре 1997 года. На этом посту он находился по октябрь 2000 года.

Вчера президентский законопроект о расширении люстрации был зарегистрирован в Верховной Раде. Зеленский предлагает расширить действие люстрации также лиц, которые занимали ряд руководящих должностей в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

Среди этого перечня есть и выборные должности, в частности должность президента.

В своем заявлении послы стран «Большой семерки» отметили, что поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, однако обратили внимание на отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной. Они также отметили, что с 2014 года «имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер».