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Ракурс
"Большая семерка" отреагировала на законопроект Зеленского о люстрации. Фото: "5.ua"

«Большая семерка» отреагировала на законопроект Зеленского о люстрации

12 июл 2019, 16:17
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Послы стран «Большой семерки» отреагировали на законопроект о люстрации авторства президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о ее распространении на топ-чиновников и народных депутатов времен президентства Петра Порошенко.

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В «Большой семерке» напомнили, что изменения в выборах и политическая ротация являются нормой в демократических странах, но при этом не стоит неизбирательно возлагать запрет на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

Послы США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады отметили прогресс Украины в реформировании ряда важных сфер, который начался с 2014 года.

Также в «Большой семерке» считают правильным привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением, однако отмечают, что нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, что была после Революции достоинства.

Ранее «Ракурс» сообщал, что законопроект президента Владимира Зеленского о люстрации подали в Верховную Раду, но его рассмотрит новый состав парламента.

Источник: Ракурс


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