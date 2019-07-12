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Ракурс
Памятник Жукову в Харькове, фото: Геннадий Кернес

Установка памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию

12 июл 2019, 16:13
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Институт национальной памяти обратился с письмом в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию в связи с установлением в Харькове бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

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Правоохранительные органы просят проверить обстоятельства этого события, возбудить уголовное производство и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба института.

Кроме того, ведомство просит Генпрокуратуру обратиться в административный суд с иском к Харьковскому горсовету с требованием демонтировать бюст Жукова.

В Институте нацпамяти отмечают, что этот памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима, поскольку Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти во времена Советского Союза. В частности, в период с февраля 1955 года по октябрь 1957 года он был министром обороны СССР.

Согласно закону о декоммунизации, установка памятников таким лицам признается надругательством над памятью жертв коммунистического режима, отмечают в Институте нацпамяти.

Ст. 436−1 Уголовного кодекса за это правонарушение предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, памятник Жукову в Харькове был опрокинут 2 июня. На его месте активисты установили украинский флаг. 11 июля памятник был восстановлен.

Источник: Ракурс


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Установка памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру и Нацполицию

Институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить обстоятельства установления в Харькове бюст советскому маршалу Геннадию Жукову и привлечь виновных к ответственности

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