У Зеленского призвали большие АЗС снизить цены на топливо. Фото: vsednr

https://racurs.ua/n124221-u-zelenskogo-prizvali-bolshie-azs-snizit-ceny-na-toplivo.html

Ракурс

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус обратился к крупным сетям АЗС с призывом снизить цену на топливо.

Loading...

Герус заявил, что сегодня «Укрнафта», Avias и ANP снизили цену на дизель и бензин еще на одну гривну, однако другие крупные АЗС продолжают реализовывать топливо на 2 грн дороже. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Геруса, снижение цены повлияет на заработок АЗС, но поможет сэкономить средства 7 млн ​​украинских автомобилистов. За эту неделю цена топлива за 1 литр уже упала на 2 грн.

Герус отметил, что надеется на присоединение к этому импровизированному флешмоба других крупных сетей. По его словам, снижение цены на 2 грн поможет каждому автомобилисту сэкономить около 200−800 грн, или 2 млрд в целом.

Герус отметил, что настоящие конкурентные рынки работают на снижение цен для потребителей.

Снижение цен на горючее началось в начале июля, когда снизилась стоимость бензина и дизельного топлива.

Как ранее сообщалось, в мае АЗС оштрафовали на 77 млн ​​грн за сговор по повышению цен.