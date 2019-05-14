Цены на бензин: АЗС в Украине оштрафованы на 77 млн грн за сговор о подорожании топлива. Фото: UBR.ua

https://racurs.ua/n121915-ceny-na-benzin-azs-v-ukraine-oshtrafovany-na-77-mln-grn-za-sgovor-o-podorojanii-topliva.html

Ракурс

Автозаправки WOG, OKKO и SOCAR оштрафованы Антимонопольным комитетом Украины за сговор по повышению цен. Такое решение АМКУ принял сегодня, 14 мая. Всего ведомство рассматривает возможность применения штрафных санкций против шести компаний.

Loading...

АЗС вступили в сговор при определении цен на бензин и дизтопливо. Размер взыскания с компаний-нарушителей составляет 77 млн грн, сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Сегодняшнее решение не завершает расследование антиконкурентных мер, запрещенных законодательством Украины, к которым прибегают лидеры рынка топлива. По словам Терентьева, далее последуют процессы по еще трем компаниям, которые, по мнению экспертов АМКУ, искусственно повышают цены и устраняют конкуренцию между собой. Это влияет и на других участников рынка, которые вынуждены также повышать стоимость товара.

На вопрос в комментариях к посту о том, будут ли уплачены указанные взыскания, Терентьев продемонстрировал фото платежного поручения уплаты одного из штрафов, выписанных АМКУ ранее в подобной ситуации.

Напомним также, что АМКУ начал расследование из-за подорожания провоза ручной клади в самолетах компаний Международные авиалинии Украины (МАУ), Ryanair и Wizz Air.