Магнитные бури на два дня накроют Землю, фото — Экспресс

https://racurs.ua/n121914-magnitnye-buri-15-16-maya-nakrout-zemlu-infografika.html

Ракурс

В ближайшие два дня геомагнитный фон Земли будет штормить. В среду, 15 мая, по данным Gismeteo, в течение дня в Киеве будут фиксировать малую и слабую геомагнитные бури.

Loading...

Малая буря продлится с 9.00 до 15.00, далее люди будут чувствовать на себе влияние слабой магнитной бури. Такая ситуация продержится до вечера четверга, 16 мая.

Одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы зарегистрирована сегодня, 14 мая, наземными станциями слежения, предупреждают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Событие имеет общепланетарный характер. Изменения магнитного поля заранее ожидались, но не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале.

Специалисты советуют подготовиться к сильной магнитной бури — не употреблять алкоголь, тяжелую пищу, избегать стрессов и перегрузок организма.

Причиной магнитных бурь являются вспышки на Солнце. Оно выделяет большое количество энергии, которая сталкивается с магнитным полем Земли. Когда солнечная энергия достигает Земли, магнитосфера планеты начинает колебаться.

Возмущения магнитосферы Земли могут привести к сбою в работе электроники и влияют на самочувствие людей. В чувствительных граждан в такой период появляется слабость, головная боль и повышается кровяное давление, поэтому не стоит перегружать организм физическими упражнениями, тяжелой работой и переедать.

В конце марта этого года магнитные бури также накрывали Землю.