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Магнитные бури на два дня накроют Землю, фото — Экспресс

Магнитные бури 15−16 мая накроют Землю (ИНФОГРАФИКА)

14 мая 2019, 17:47
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В ближайшие два дня геомагнитный фон Земли будет штормить. В среду, 15 мая, по данным Gismeteo, в течение дня в Киеве будут фиксировать малую и слабую геомагнитные бури.

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Малая буря продлится с 9.00 до 15.00, далее люди будут чувствовать на себе влияние слабой магнитной бури. Такая ситуация продержится до вечера четверга, 16 мая.

Магнитные бури 15-16 мая накроют Землю, скриншот — gismeteo

Одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы зарегистрирована сегодня, 14 мая, наземными станциями слежения, предупреждают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Событие имеет общепланетарный характер. Изменения магнитного поля заранее ожидались, но не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале.

Магнитные бури 15-16 мая накроют Землю, скриншот — Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

Специалисты советуют подготовиться к сильной магнитной бури — не употреблять алкоголь, тяжелую пищу, избегать стрессов и перегрузок организма.

Причиной магнитных бурь являются вспышки на Солнце. Оно выделяет большое количество энергии, которая сталкивается с магнитным полем Земли. Когда солнечная энергия достигает Земли, магнитосфера планеты начинает колебаться.

Возмущения магнитосферы Земли могут привести к сбою в работе электроники и влияют на самочувствие людей. В чувствительных граждан в такой период появляется слабость, головная боль и повышается кровяное давление, поэтому не стоит перегружать организм физическими упражнениями, тяжелой работой и переедать.

В конце марта этого года магнитные бури также накрывали Землю.

Источник: Ракурс


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