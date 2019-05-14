Магнітні бурі на два дні накриють Землю, фото — Експрес

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Ракурс

У найближчі два дні геомагнітний фон Землі штормитиме. У середу, 15 травня, за даними Gismeteo, впродовж дня у Києві фіксуватимуть малу і слабку геомагнітні бурі.

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Мала буря триватиме з 9.00 до 15.00, далі люди відчуватимуть на собі вплив слабкої магнітної бурі. Така ситуація протримається до вечора четверга, 16 травня.

Одна з найсильніших магнітних бур за останні роки зареєстрована сьогодні, 14 травня, наземними станціями стеження, попереджають у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Подія має загальнопланетарний характер, тобто реєструється на всіх географічних довготах. Зміни магнітного поля заздалегідь очікувалися, проте не мали перевищити мінімального першого рівня за п’ятибальною шкалою.

Фахівці радять підготуватися до сильної магнітної бурі — не вживати алкоголю, не споживати важку їжу, уникнути стресів та перевантаження організму.

Причиною магнітних бур є спалахи на Сонці. Воно виділяє велику кількість енергії, яка зіштовхується з магнітним полем Землі. Коли сонячна енергія досягає Землі, магнітосфера планети починає коливатися.

Збурення магнітосфери Землі можуть призвести до збою в роботі електроніки і впливають на самопочуття людей. У чутливих громадян у такий період з’являється слабкість, головний біль і підвищується кров’яний тиск, тому не варто перевантажувати організм фізичними вправами, важкою роботою та переїдати.

Наприкінці березня цього року магнітні бурі також накривали Землю.