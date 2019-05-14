Ціни на бензин: АЗС в Україні оштрафовано на 77 млн грн за змову зі здорожчання пального. Фото: UBR.ua

https://racurs.ua/ua/n121915-ciny-na-benzyn-azs-v-ukrayini-oshtrafovano-na-77-mln-grn-za-zmovu-zi-zdorojchannya-palnogo.html

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Автозаправки WOG, OKKO та SOCAR оштрафовано Антимонопольним комітетом України за змову щодо підвищення цін. Таке рішення АМКУ ухвалив сьогодні, 14 травня. Всього відомство розглядає можливість застосування штрафних санкцій проти шести компаній.

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АЗС вступили у змову під час визначення цін на бензин і дизпаливо. Розмір стягнення з підприємств-порушників становить 77 млн грн, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

Сьогоднішнє рішення не завершує розслідування антиконкурентних заходів, заборонених законодавством України, до яких вдаються лідери ринку пального. За словами Терентьєва, далі заплановано процеси щодо ще трьох компаній, які, на думку експертів АМКУ, штучно підвищують ціни й усувають конкуренцію між собою. Це впливає і на решту учасників ринку, які змушені також підвищувати вартість товару.

На питання у коментарях до посту про те, чи будуть сплачені вказані стягнення, Терентьєв продемонстрував фото платіжного доручення сплати одного зі штрафів, виписаних АМКУ раніше в подібній ситуації.

Нагадаємо також, що АМКУ почав розслідування через подорожчання провезення ручної поклажі в літаках компаній Міжнародні авіалінії України (МАУ), Ryanair та Wizz Air.