Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ціни на бензин: АЗС в Україні оштрафовано на 77 млн грн за змову зі здорожчання пального. Фото: UBR.ua

Ціни на бензин: АЗС в Україні оштрафовано на 77 млн грн за змову зі здорожчання пального

14 тра 2019, 17:52
999

Автозаправки WOG, OKKO та SOCAR оштрафовано Антимонопольним комітетом України за змову щодо підвищення цін. Таке рішення АМКУ ухвалив сьогодні, 14 травня. Всього відомство розглядає можливість застосування штрафних санкцій проти шести компаній.

Loading...

АЗС вступили у змову під час визначення цін на бензин і дизпаливо. Розмір стягнення з підприємств-порушників становить 77 млн грн, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.

Сьогоднішнє рішення не завершує розслідування антиконкурентних заходів, заборонених законодавством України, до яких вдаються лідери ринку пального. За словами Терентьєва, далі заплановано процеси щодо ще трьох компаній, які, на думку експертів АМКУ, штучно підвищують ціни й усувають конкуренцію між собою. Це впливає і на решту учасників ринку, які змушені також підвищувати вартість товару.

На питання у коментарях до посту про те, чи будуть сплачені вказані стягнення, Терентьєв продемонстрував фото платіжного доручення сплати одного зі штрафів, виписаних АМКУ раніше в подібній ситуації.

Ціни на бензин: АЗС в Україні оштрафовано за змову зі здорожчання пального. Фото: Юрій Терентьєв / Facebook

Нагадаємо також, що АМКУ почав розслідування через подорожчання провезення ручної поклажі в літаках компаній Міжнародні авіалінії України (МАУ), Ryanair та Wizz Air.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)

У центрі Києва продовжилася акція «євробляхерів» з вимогою прибрати акциз та відстрочити штрафи за не розмитнення авто до 2020 року. Під час акції сталися сутички з поліцією, на одного правоохоронця скоєно наїзд, силовики застосували сльозогінний газ

Новини України
14:41

Парламентські вибори: до Ради можуть потрапити чотири партії — соцопитування

Результати соцопитувань показують, що наразі лише чотири політсили долають 5-відсотковий бар'єр на виборах до парламенту. Це «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Блок Петра Порошенка» і «Батьківщина»

Новини України
13:56
Новини партнерів
Загрузка...