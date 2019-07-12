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Ракурс
У Зеленського закликали великі АЗС знизити ціни на пальне. Фото: vsednr

У Зеленського закликали великі АЗС знизити ціни на пальне

12 лип 2019, 15:55
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Представник президента Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус звернувся до великих мереж АЗС із закликом знизити ціну на пальне.

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Герус заявив, що сьогодні «Укрнафта», Avias та ANP знизили ціну на дизель та бензин ще на одну гривню, однак інші великі АЗС продовжують реалізовувати пальне на 2 грн дорожче. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геруса, зниження ціни вплине на заробіток АЗС, але допоможе заощадити кошти 7 млн українських автомобілістів. За цей тиждень ціна палива на 1 літр вже впала на 2 грн.

Герус наголосив, що сподівається на приєднання до цього імпровізованого флешмобу інших великих мереж. За його словами, зниження ціни за 2 грн допоможе кожному автомобілісту зекономити близько 200−800 грн, або 2 млрд загалом.

Герус зазначив, що справжні конкурентні ринки працюють на зниження цін для споживачів.

Зниження цін на пальне почалося на початку липня, коли знизилась вартість бензину та дизельного палива.

Як раніше повідомлялося, у травні АЗС оштрафували на 77 млн грн за змову щодо підвищення цін.

Джерело: Ракурс


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