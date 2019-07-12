В Китае нашли стелу, которой более 1 тыс. лет. Фото: Клерк

https://racurs.ua/n124220-v-kitae-nashli-stelu-kotoroy-bolee-1-tys-let.html

Ракурс

На севере Китая нашли каменную стелу, возраст которой составляет 1 тыс. 225 лет. Ее нашли в провинции Хэбэй.

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Сама стела состоит из головной части, тела и основания. Головную часть пока не нашли, тело стелы разбито на две части, а основание хорошо сохранилось. Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

Высота тела стелы составляет 216 см, толщина — 22 см, а ширина — 80 см. На основании стелы выгравированы изящные орнаменты с четырех сторон.

Отметим, что стела содержит более 1,3 тыс. иероглифов. В тексте рассказывается история высокопоставленного чиновника Сун Цзина, родом из деревни Сунтай. Также в рассказе описывается административное деление тех времен.

При императоре Сюаньцзуне Сун Цзин был канцлером. Отметим, что этот период упоминается как золотая эпоха в истории Китая.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Китае нашли руины, которым более 5 тыс. лет.