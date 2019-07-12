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Ракурс
У Китаї знайшли стелу, якій понад 1 тис. років. Фото: Клерк

У Китаї знайшли стелу, якій понад 1 тис. років

12 лип 2019, 15:25
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На півночі Китаю знайшли кам’яну стелу, вік якої становить 1 тис. 225 років. Її знайшли в провінції Хебей.

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Сама стела складається з головної частини, тіла і основи. Головну частину поки не знайшли, тіло стели розбите на дві частини, а основа добре зберіглася. Про це повідомляє Сіньхуа, посилаючись на місцеву владу.

Висота тіла стели становить 216 см, товщина — 22 см, а ширина — 80 см. На основі стели викарбувані витончені орнаменти з чотирьох сторін.

Зазначимо, що стела містить понад 1,3 тис. ієрогліфів. У тексті розповідається історія високопоставленого чиновника Сун Цзіна, родом з села Сунтай. Також в оповіданні описується адміністративний поділ тих часів.

При імператорі Сюаньцзуне Сун Цзін був канцлером. Зазначимо, що цей період згадується як золота доба в історії Китаю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Китаї знайшли руїни, яким понад 5 тис. років.


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