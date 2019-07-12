Філарет вимагає заборонити іншим церквам користуватися Михайлівським Золотоверхим собором. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n124219-filaret-vymagaie-zaboronyty-inshym-cerkvam-korystuvatysya-myhaylivskym-zolotoverhym-soborom.html

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УПЦ КП просить заборонити іншим церквам користуватися її храмом. Так, до Окружного адміністративного суду Києва від Київської патріархії надійшло клопотання про заборону передачі іншим особам нерухомості, якою на даний момент користується церква.

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У своєму позові УПЦ Київського патріархату просить суд накласти заборону на вчинення будь-яких дій із припинення користування позивачем будівлями Михайлівського Золотоверхого монастиря та церквою Успіння Богородиці Пирогощі Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації. Про це повідомляє «Судова влада».

Крім того, у клопотанні також вказане прохання про заборону суб'єктам держреєстрації юросіб скасовувати реєстрацію релігійних організацій (Київської патріархії УПЦ КП, Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря Києва УПЦ КП, Видубицького монастиря Київської єпархії УПЦ КП, релігійної громади парафії Святого рівноапостольного великого князя Володимира київської єпархії УПЦ КП) у Шевченківському районі Києва.

На даний момент відбувається перевірка судом правових підстав для забезпечення позову.

Нагадаємо, раніше очільник Православної церкви України митрополит Єпіфаній видав указ, згідно з яким будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року, вважаються недійсними.