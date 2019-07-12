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Ракурс
"Пісняри" влаштували агіттур на підтримку екс-регіонала, фото — Опора

«Пісняри» влаштували агіттур на підтримку екс-регіонала у Миколаївській області (ФОТО, ВІДЕО)

12 лип 2019, 15:01
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Учасники гурту «Пісняри» влаштували агітаційний тур у Миколаївській області на підтримку колишнього члена Партії регіонів Олени Бондаренко, яка нині балотується в Раду у мажоритарному окрузі від «Опозиційного блоку».

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Білоруський ВІА «Пісняри» дав декілька концертів в одномандатному виборчому окрузі № 131. Артисти та ведучий наголошували, що концерти організовані Бондаренко, повідомляє 12 липня громадська мережа «Опора». Наприклад, 9 липня «Песняри» співали на підтримку кандидата у смт Веселинове та смт Березанка.

Олена Бондаренко — ваш надійний помічник. Ми вас усіх запрошуємо 21 липня на вибори, — зазначив зі сцени ведучий заходу.

"Песняри" влаштували агіттур на підтримку екс-регіоналки, фото — Опора

Згодом слово взяла сама Бондаренко. «Опора» зазначає, що легендарний білоруський гурт виконав найвідоміші композиції.

Спостерігачі «Опори» звернулися до Веселинівського відділу поліції із заявою щодо порушення артистами ч. 1 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Норми цієї статті забороняють участь в агітації іноземцям, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії-суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати.

Раніше безкоштовний концерт «Піснярів» відбувся у місті Чорноморськ. Вони також співали на підтримку партії «Опозиційний блок».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Всі охочі до 10 серпня зможуть подивитися на експонати музею — одіозні приклади чорного піару та засобів підкупу виборців.

Джерело: Ракурс


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