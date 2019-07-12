"Пісняри" влаштували агіттур на підтримку екс-регіонала, фото — Опора

https://racurs.ua/ua/n124218-pesnyary-vlashtuvaly-agittur-na-pidtrymku-eks-regionalky-u-mykolayivskiy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

Учасники гурту «Пісняри» влаштували агітаційний тур у Миколаївській області на підтримку колишнього члена Партії регіонів Олени Бондаренко, яка нині балотується в Раду у мажоритарному окрузі від «Опозиційного блоку».

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Білоруський ВІА «Пісняри» дав декілька концертів в одномандатному виборчому окрузі № 131. Артисти та ведучий наголошували, що концерти організовані Бондаренко, повідомляє 12 липня громадська мережа «Опора». Наприклад, 9 липня «Песняри» співали на підтримку кандидата у смт Веселинове та смт Березанка.

Олена Бондаренко — ваш надійний помічник. Ми вас усіх запрошуємо 21 липня на вибори, — зазначив зі сцени ведучий заходу.

Згодом слово взяла сама Бондаренко. «Опора» зазначає, що легендарний білоруський гурт виконав найвідоміші композиції.

Спостерігачі «Опори» звернулися до Веселинівського відділу поліції із заявою щодо порушення артистами ч. 1 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Норми цієї статті забороняють участь в агітації іноземцям, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії-суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати.

Раніше безкоштовний концерт «Піснярів» відбувся у місті Чорноморськ. Вони також співали на підтримку партії «Опозиційний блок».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Києві відкрився «Музей виборчого трешу». Всі охочі до 10 серпня зможуть подивитися на експонати музею — одіозні приклади чорного піару та засобів підкупу виборців.