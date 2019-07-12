"Песняры" устроили агиттур в поддержку экс-регионала, фото — "Опора"

https://racurs.ua/n124218-pesnyary-ustroili-agittur-v-podderjku-eks-regionala-v-nikolaevskoy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

Участники группы «Песняры» устроили агитационный тур в Николаевской области в поддержку бывшего члена Партии регионов Елены Бондаренко, которая сейчас баллотируется в Раду по мажоритарному округу от «Оппозиционного блока».

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Белорусский ВИА «Песняры» дал несколько концертов в одномандатном избирательном округе № 131. Артисты и ведущий отмечали, что концерты организованы Бондаренко, сообщает 12 июля общественная сеть «Опора». Например, 9 июля «Песняры» пели в поддержку кандидата в пгт Веселиново и пгт Березанка.

Елена Бондаренко — ваш надежный помощник. Мы вас всех приглашаем 21 июля на выборы, — отметил со сцены ведущий мероприятия.

Впоследствии слово взяла сама Бондаренко. «Опора» отмечает, что легендарная белорусская группа исполнила свои самые известные композиции.

Наблюдатели «Опоры» обратились в Веселиновский отдел полиции с заявлением о нарушении артистами ч. 1 ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Нормы этой статьи запрещают участие в агитации иностранцам, в том числе с помощью журналистской деятельности или в форме участия в концертах, спектаклях, спортивных соревнованиях, других публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии-субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.

Ранее бесплатный концерт «Песняров» состоялся в городе Черноморск. Они также пели в поддержку партии «Оппозиционный блок».

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Киеве открылся «Музей избирательного трэша». Все желающие до 10 августа смогут посмотреть на экспонаты музея — одиозные примеры черного пиара и средств подкупа избирателей.