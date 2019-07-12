Филарет требует запретить другим церквям пользоваться Михайловским златоверхим собором. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/n124219-filaret-trebuet-zapretit-drugim-cerkvyam-polzovatsya-mihaylovskim-zlatoverhim-soborom.html

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УПЦ КП просит запретить другим церквям пользоваться ее храмом. Так, в Окружной административный суд Киева от Киевской патриархии поступило ходатайство о запрете передачи другим лицам недвижимости, которой в данный момент пользуется церковь.

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В своем иске УПЦ Киевского патриархата просит суд наложить запрет на совершение каких-либо действий по прекращению пользования истцом зданиями Михайловского Златоверхого монастыря и церковью Успения Богородицы Пирогощи Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Судова влада».

Кроме того, в ходатайстве также указана просьба о запрете субъектам госрегистрации юрлиц отменять регистрацию религиозных организаций (Киевской патриархии УПЦ КП, Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева УПЦ КП, Выдубицкого монастыря Киевской епархии УПЦ КП, религиозной общины прихода Святого равноапостольного великого князя Владимира киевской епархии УПЦ КП) в Шевченковском районе Киева.

В данный момент происходит проверка судом правовых оснований для обеспечения иска.

Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, согласно которому любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, считаются недействительными.