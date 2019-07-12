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Пам’ятник Жукову в Харкові, фото: Геннадій Кернес

Встановлення пам’ятника Жукову в Харкові: Інститут нацпам’яті звернувся до Генпрокуратури та Нацполіції

12 лип 2019, 16:13
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Інститут національної пам’яті звернувся з листом до Генеральної прокуратури та Національної поліції у зв’язку з встановленням у Харкові погруддя радянському маршалові Георгію Жукову.

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Правоохоронні органи просять перевірити обставини цієї події, порушити кримінальне провадження та притягнути винних осіб до відповідальності. Про це повідомляє прес-служба інституту.

Крім того, відомство просить Генпрокуратуру звернутися до адміністративного суду із позовом до Харківської міськради з вимогою демонтувати погруддя Жукова.

В Інституті нацпам’яті наголошують, що цей пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму, оскільки Жуков обіймав керівні посади у вищих органах влади в часи Радянського Союзу. Зокрема, у період з лютого 1955 року по жовтень 1957 року він був міністром оборони СРСР.

Відповідно до закону про декомунізацію, встановлення пам’ятників таким особам визнається наругою над пам’яттю жертв комуністичного режиму, наголошують в Інституті нацпам’яті.

Ст. 436−1 Кримінального кодексу за це правопорушення передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, пам’ятник Жукову у Харкові був повалений 2 червня. На його місці активісти встановили український прапор. 11 липня пам’ятник було відновлено.

Джерело: Ракурс


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