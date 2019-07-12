"Велика сімка" відреагувала на законопроект Зеленського про люстрацію. Фото: "5.ua"

https://racurs.ua/ua/n124223-velyka-simka-vidreaguvala-na-zakonoproekt-zelenskogo-pro-lustraciu.html

Ракурс

Посли країн «Великої сімки» відреагували на законопроект про люстрацію авторства президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться про її поширення на топ-чиновників і народних депутатів часів президентства Петра Порошенка.

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У «Великій сімці» нагадали, що виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, але при цьому не варто невибірково покладати заборону на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління. Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.

Посли США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади відзначили прогрес України в реформуванні низки важливих сфер, який розпочався з 2014 року.

Також у «Великій сімці» вважають правильним притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем, однак зазначають, що теперішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, що була після Революції гідності.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що законопроект президента Володимира Зеленського про люстрацію подали у Верховну Раду, але його розгляне новий склад парламенту.