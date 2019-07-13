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Ракурс
Стівен Пайфер, фото: 112.international

Розширення люстрації: екс-посол США в Україні прокоментував ініціативу Зеленського

13 лип 2019, 08:59
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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер прокоментував нещодавню ініціативу нового президента України Володимира Зеленського щодо розширення переліку осіб, які потрапляють під люстрацію.

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Пайфер у своєму Твіттері зазначив, що він погоджується з оцінкою, яку надали законопроектові Зеленського посли країн «Великої сімки» (G7).

Посли G7 праві. Законопроект президента Зеленського щодо люстрації є надмірним, — вважає Пайфер.

Пайфер був призначений послом США в Україні у листопаді 1997 року. На цій посаді він перебував по жовтень 2000 року.

Вчора президентський законопроект щодо розширення люстрації був зареєстрований у Верховній Раді. Зеленський пропонує розширити дію люстрації також на осіб, котрі займали низку керівних посад у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Серед цього переліку є й виборні посади, зокрема посада президента.

У своїй заяві посли країн «Великої сімки» зазначили, що підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, однак звернули увагу на відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної. Вони також наголосили, що з 2014 року «мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер».

Джерело: Ракурс


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