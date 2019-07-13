Десять людей загинули внаслідок нападу бойовиків на готель в Сомалі, фото: TRT World

https://racurs.ua/ua/n124240-boyovyky-zahopyly-gotel-u-somali-schonaymenshe-desyat-ludey-zagynuly.html

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Принаймні 10 людей були вбиті і десятки отримали поранення внаслідок нападу бойовиків на готель «Асасі» в портовому сомалійському місті Кісмайо.

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Бойовики спочатку підірвали автомобіль, а згодом зі стріляниною захопили готель, вбиваючи цивільних осіб. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що в цій будівлі чиновники і місцеві старійшини, котрі здебільшого представляли один із кланів, обговорювали майбутні регіональні вибори, заплановані на серпень.

Поліцейські повідомили журналістам, що стрілянина припинилася приблизно через півтори години після вибуху, проте бойовики ще продовжували залишатися в будівлі.

Спілка журналістів Сомалі заявила про двох вбитих працівників ЗМІ — кореспондента SBC TV Мохамеда Омара Саху та засновницю популярного YouTube-каналу Integration TV Ходан Налу. Вони стали першими журналістами, які загинули в Сомалі в цьому році, наголосили у спілці.

Зазначається, що Саха отримав кульове поранення в голову, намагаючись сфотографувати нападників.

Також серед загиблих був колишній міністр місцевої адміністрації і депутат.

Екстремістська організація «Харакат Аш-Шабааб», яка намагається повалити владу в країні, взяла на себе відповідальність за цей теракт.

Кісмайо є головним містом Джубаленду — регіону, розташованого на півдні Сомалі. У 2012 році «Харакат Аш-Шабааб» вибили з цього міста, проте бойовики все ще контролюють частину Джубаленду.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш вже засудив цей напад, висловивши «підтримку і солідарність ООН з народом Сомалі в їхньому прагненні до мирного майбутнього».

Нагадаємо, у січні цього року ісламістські бойовики в сусідній із Сомалі Кенії здійснили невдалу спробу захопити п’ятизірковий готель у столиці країни Найробі.