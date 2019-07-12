Головні новини за 12 липня: вирок нацгвардійцю Марківу, завершилося заключне пленарне засідання Ради

Італійський суд засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, фото: «Цензор.НЕТ»

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Сьогодні суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

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Андреа Дзанончеллі, прокурор у цій справі, зазначив, що здивований таким суворим вироком суду. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що це рішення суду буде оскаржене.

Суд також вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження щодо депутата Верховної Ради України Богдана Матківського, котрий був командиром підрозділу Національної гвардії, якому підпорядковувався Марків.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та Генеральній прокуратурі терміново зайнятися поверненням Марківа до України.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сьогодні закрив заключне пленарне засідання парламенту VIII скликання. Десята сесія Ради цього скликання завершить роботу 19 липня.

У Верховній Раді вже зареєстрований президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади», спрямований на посилення люстрації. Цим законопроектом пропонується люструвати всіх осіб, які в період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року обіймали низку керівних посад в Україні.

Посли країн «Великої сімки» відреагували на цей законопроект, зауваживши, що виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, але при цьому не варто невибірково покладати заборону на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління.

Інститут національної пам’яті звернувся з листом до Генпрокуратури та Нацполіції у зв’язку з встановленням у Харкові погруддя радянському маршалові Георгію Жукову. Правоохоронні органи просять перевірити обставини цієї події, порушити кримінальне провадження та притягнути винних осіб до відповідальності. В інституті наголошують, що встановлення пам’ятника Жукову порушує закон про декомунізацію.