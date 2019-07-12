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Ракурс
Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі, фото: МВС України

Українського нацгвардійця Віталія Марківа італійський суд засудив до 24 років ув’язнення

12 лип 2019, 16:54
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Суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, котрого звинувачують у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі під час бойових дій на Донбасі у 2014 році.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив активіст однієї з українських спільнот в Італії Олесь Городецький.

Обвинувачення вимагало для Марківа 17 років ув’язнення, водночас його адвокати наполягали на звільненні через нестачу доказів.

Марківа затримали 30 червня 2017 року в аеропорту італійського міста Болонья. Його звинувачували у вбивстві за попередньою змовою Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року в районі Слов’янська біля гори Карачун на контрольованій тоді бойовиками території.

Захист Марківа наполягав, що загиблі перебували в зоні бойових дій без опізнавальних знаків й потрапили під перехресний вогонь.

Нагадаємо, у травні на засіданні суду над Марківим брав участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Джерело: Ракурс


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