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Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі, фото: МВС України
Українського нацгвардійця Віталія Марківа італійський суд засудив до 24 років ув’язненняhttps://racurs.ua/ua/n124226-ukrayinskogo-nacgvardiycya-vitaliya-markiva-italiyskyy-sud-zasudyv-do-24-rokiv-uv-yaznennya.htmlРакурс
Суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, котрого звинувачують у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі під час бойових дій на Донбасі у 2014 році.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив активіст однієї з українських спільнот в Італії Олесь Городецький.
Обвинувачення вимагало для Марківа 17 років ув’язнення, водночас його адвокати наполягали на звільненні через нестачу доказів.
Марківа затримали 30 червня 2017 року в аеропорту італійського міста Болонья. Його звинувачували у вбивстві за попередньою змовою Рокеллі та його перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року в районі Слов’янська біля гори Карачун на контрольованій тоді бойовиками території.
Захист Марківа наполягав, що загиблі перебували в зоні бойових дій без опізнавальних знаків й потрапили під перехресний вогонь.
Нагадаємо, у травні на засіданні суду над Марківим брав участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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