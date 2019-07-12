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Питання скорочення кількості нардепів розгляне Комісія з питань правової реформи — Зеленський, скріншот фільму "Слуга народу"

Питання скорочення кількості нардепів розгляне Комісія з питань правової реформи — Зеленський

12 лип 2019, 16:37
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Питання скорочення кількості народних депутатів розгляне Комісія з питань правової реформи. Про це повідомляється у відповіді президента України Володимира Зеленського на петицію, яка на сайті глави держави набрала необхідні 25 тис. голосів упродовж місяця.

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Зеленський пообіцяв, що це питання розгляне консультативно-дорадчий орган, який він створив 21 червня.

У петиції № 22/053544-еп вимагалося задля економії коштів зменшити чисельність членів парламенту до 100 осіб.

У відповіді Зеленський пояснив, що скорочення кількості народних депутатів України має позитивні та негативні наслідки, тому це питання «потребує виваженого, ґрунтовного аналізу та наукового підходу».

Щоб змінити склад Ради, необхідно вносити зміни до ст. 76 Основного закону. Відтак, глава держави пообіцяв передати питання на вивчення Комісії з питань правової реформи.

Про зменшення кількості нардепів, щоправда, до 250 осіб заявляв під час передвиборчої кампанії й чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Джерело: Ракурс


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