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Вопрос сокращения количества нардепов рассмотрит Комиссия по вопросам правовой реформы - Зеленский, скриншот фильма "Слуга народа"

Вопрос сокращения количества нардепов рассмотрит Комиссия по вопросам правовой реформы — Зеленский

12 июл 2019, 16:37
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Вопрос сокращения количества народных депутатов рассмотрит Комиссия по вопросам правовой реформы. Об этом сообщается в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию, которая на сайте главы государства набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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Зеленский пообещал, что этот вопрос рассмотрит консультативно-совещательный орган, который он создал 21 июня.

В петиции № 22/053544-эп требовалось для экономии средств уменьшить численность членов парламента до 100 человек.

В ответе Зеленский объяснил, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет положительные и отрицательные последствия, поэтому этот вопрос «требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода».

Чтобы изменить количество депутатов Рады, необходимо вносить изменения в ст. 76 Основного закона. Следовательно, глава государства пообещал передать вопрос на изучение Комиссии по вопросам правовой реформы.

Об уменьшении количества нардепов до 250 человек заявлял во время предвыборной кампании и действующий премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: Ракурс


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