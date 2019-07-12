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Луценко вызвали на допрос в НАБУ в связи с делом Евромайдана. Фото: "Цензор.НЕТ"

Луценко вызвали на допрос в НАБУ в связи с делом Евромайдана (ДОКУМЕНТ)

12 июл 2019, 16:27
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ожидает допроса генпрокурора Юрия Луценко, чтобы обсудить принятие им решения о передаче уголовного производства об участнике Евромайдана Иване Бубенчике другому составу прокуроров.

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Допрос Луценко назначен на 15.00 в понедельник, 15 июля. По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Луценко на допросе будет присутствовать в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое было открыто по заявлению Александра Горошинского — адвоката «беркутов» и Януковича. Об этом Сарган информирует на своей странице в Facebook, прилагая соответствующий документ.

Луценко вызвали на допрос в НАБУ в связи с делом Евромайдана. Фото: страница Ларисы Сарган в Facebook

Данное производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (о злоупотреблении властью или служебным положением) УК Украины.

Как отмечает Сарган, передачу дела Луценко совершил для того, чтобы осуществить эффективное досудебное расследование. Тем не менее, именно из-за этих действий генпрокурора в НАБУ было открыто уголовное производство по статье злоупотребление служебным положением.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ-представление в Раду на увольнение Юрия Луценко. Причиной такого решения главы государства стало отсутствие у Луценко высшего юридического образования и необходимого опыта работы.

Источник: Ракурс


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